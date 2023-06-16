«У меня морщин больше, чем у него». Расселл — о будущем Хэмилтона в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о будущей карьере своего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в Формуле-1.

«Посмотрите хотя бы на его кожу – он выглядит так, будто ему сейчас 25 лет! Мне кажется, у меня немного больше морщин, чем у него.

Я думаю, Льюис ещё долго будет гоняться. Сейчас он на той стадии карьеры, когда гонки должны приносить удовольствие, и если ему нравится гоняться, он видит возможность побеждать, тогда почему бы ему не продолжить? Мы оба верим в «Мерседес».

Он всё ещё выступает на очень высоком уровне, мы в определённом смысле давим друг на друга. Это потрясающее время для спорта, поэтому он будет здесь ещё долго», – приводит слова Расселла портал Crash.