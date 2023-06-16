Хэмилтон — о продлении контракта: пока процесс идёт, я не особо беспокоюсь по этому поводу
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о продлении соглашения с командой.
«Мне нечего особо сказать по поводу контракта. Всё будет сделано, когда будет сделано. Если это произойдёт на следующей неделе или в следующем месяце — мне всё равно. Пока процесс идёт, я не особо беспокоюсь по этому поводу.
Я встречался с Тото, мы общались по этому поводу неоднократно, у нас отличные взаимоотношения, и мне нечего больше сказать по этому поводу», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Вчера, 15 июня, стало известно, что «Мерседес» не готовит пресс-релиз по поводу продления контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Канады, несмотря на заявления Тото Вольфа о том, что объявление произойдёт в ближайшее время.
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