Джордж Расселл — об инициативе Ф-1 с шинами: будут аварии, не сомневаюсь в этом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что испытывает обеспокоенность в связи с намерением Формулы-1 с 2024 года отказаться от предварительного разогрева шин в термочехлах. Ранее соответствующие тесты были проведены после Гран-при Испании. Расселл в них участвовал, но заявил, что трасса в Барселоне не может предоставить всей картины для оценки результатов и на других трассах могут возникнуть проблемы.

«Я очень беспокоюсь за всех механиков на пит-лейне во время пит-стопов и очень беспокоился по поводу круга выезда из боксов во время гонки в холодных условиях. Будут аварии, не сомневаюсь в этом. Думаю, для работы этих шин потребуется много работы, которую можно было бы потратить на что-то другое», — приводит слова Расселла Motorsport.

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