«Испытывая ли я меньше давления? Я так не думаю». Серхио Перес не согласился с Хорнером

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о настрое перед Гран-при Канады, а также о том, испытывает ли он теперь меньше давления из-за увеличившегося отставания от партнёра по команде Макса Ферстаппена.

«Я просто хочу перезагрузиться, начать заново. Монако был провальным, у меня была очень плохая ошибка. Потом в Барселоне во время квалификации была сложная ситуация из-за влажности, мне не удалось с этим справиться, за что я и поплатился уже в воскресенье.

Хочу вернуться в форму, которую имел в начале сезона.

Испытываю ли я меньше давления? Я так не думаю. Мы всегда должны стараться, чтобы показать свой максимум. У нас отличная машина, и мы должны собрать много побед и подиумов до конца сезона», — приводит слова Переса PlanetF1.

Тем самым, Перес заочно ответил главе «Ред Булл» Кристиану Хорнеру, который в преддверии Гран-При Канады заявил, что Перес может расслабиться, ибо больше не испытывает былого давления после увеличения отрыва Ферстаппена по очкам.