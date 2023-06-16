«Испытывая ли я меньше давления? Я так не думаю». Серхио Перес не согласился с Хорнером

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о настрое перед Гран-при Канады, а также о том, испытывает ли он теперь меньше давления из-за увеличившегося отставания от партнёра по команде Макса Ферстаппена.
«Я просто хочу перезагрузиться, начать заново. Монако был провальным, у меня была очень плохая ошибка. Потом в Барселоне во время квалификации была сложная ситуация из-за влажности, мне не удалось с этим справиться, за что я и поплатился уже в воскресенье.
Хочу вернуться в форму, которую имел в начале сезона.
Испытываю ли я меньше давления? Я так не думаю. Мы всегда должны стараться, чтобы показать свой максимум. У нас отличная машина, и мы должны собрать много побед и подиумов до конца сезона», — приводит слова Переса PlanetF1.
Тем самым, Перес заочно ответил главе «Ред Булл» Кристиану Хорнеру, который в преддверии Гран-При Канады заявил, что Перес может расслабиться, ибо больше не испытывает былого давления после увеличения отрыва Ферстаппена по очкам.
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