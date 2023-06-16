Герхард Бергер: не нужно обвинять пилотов «Феррари» в кризисе команды

Экс-пилот «Феррари» Герхард Бергер рассказал о том, что проблемы команды связаны не с пилотами, а с отсутствием должных инженеров.

«Нелегко привлекать инженеров из других команд в «Феррари». Многие не верят, что смогут тут побеждать. Тем более есть другие крупные команды, как «Мерседес», «Астон Мартин» и набирающий ход «Ауди». Все они претендуют на персонал «Ред Булла».

Я не удивлюсь, если слухи о переходе Хэмилтона в «Феррари» были тактическим ходом для привлечения внимания инженеров.

Не думаю, что проблема «Феррари» связана с их пилотами. Дело не в их умениях. Леклер и Сайнс — отличные гонщики.

Когда вы постоянно меняете направление, как это делают они, у вас никогда не будет фундамента для развития. Мы видим, что все перекладывают вину на других.

Эта нестабильность дорого обходится «Феррари». За последние десять лет они решили вернуться к своим корням и стать итальянской командой, но, похоже, это не работает, особенно в Формуле-1.

В процессе команда потеряла хороших людей, и на восстановление всего этого уйдёт много времени», — приводит слова Бергера портал GrandPX.news.