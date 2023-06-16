Карлос Сайнс: «Альпин» вот-вот навяжет борьбу «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказал мнение, что команда «Альпин» в скором времени может стать серьёзным конкурентом для «Скудерии».
«Думаю, что «Альпин» вот-вот присоединится к борьбе с нами. Полагаю, они очень близки к тому, чтобы вступить в битву. Но мне кажется, что небольшое преимущество по-прежнему за нами», — приводит слова Сайнса DAZN.
Напомним, с 16 по 18 июня в Монреале проходит Гран-при Канады. Первая свободная практика состоится в 20:30 мск.
В настоящий момент уверенно лидирует в Кубке конструкторов австрийская команда «Ред Булл», имея в активе 287 очков. На втором месте «Мерседес» (152 балла). Топ-3 замыкает британский гоночный коллектив «Астон Мартин», на счету которого 134 очка. В активе «Феррари» 100 очков, команда на четвёртом месте.
«Альпин» представила болид А523 на новый сезон Формулы-1:
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