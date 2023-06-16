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Расселл объяснился после своих слов о трёх пилотах Ф-1, доверия к которым у него меньше

Расселл объяснился после своих слов о трёх пилотах Ф-1, доверия к которым у него меньше
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Гонщик «Мерседеса», британец Джордж Расселл прокомментировал свои недавние слова о доверии среди пилотов Формулы-1. Расселл говорил, что между большинством гонщиков существует доверие, однако есть три пилота, которые не обладают таким пространственным пониманием, как другие. Их имена Джордж называть не стал.

«Эти слова были вырваны из контекста. Меня спросили о борьбе с Максом Ферстаппеном. Стал ли он менее агрессивным и нравится ли мне участвовать в гонках с ним. Я сказал, что мне удобнее участвовать в гонках с самыми лучшими пилотами. И есть те гонщики, с которыми мне удобнее, чем с некоторыми другими, у которых нет такого пространственного понимания, присущего сильнейшим. А вообще каждый гонщик на трассе чрезвычайно талантлив, и каждый побеждал в различных категориях на своём пути», — приводит слова Расселла Racingnews365.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:

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