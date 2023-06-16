Источник: Хэмилтон заявил «Мерседесу», что согласен лишь на 5-летний контракт на $ 320 млн

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон согласен лишь на пятилетний контракт с командой «Мерседесом» и едва ли согласится на однолетнее соглашение. Об этом информирует Daily Mail.
Сообщается, что семикратный чемпион мира хочет участвовать в гонках до 43 лет, заработав при этом 250 миллионов фунтов стерлингов (примерно $ 320 млн), хотя ещё неизвестно, готова ли команда пойти на это условие. Как отмечает издание, источник, знакомый с ходом затянувшихся переговоров, сообщил следующее: «Льюис хочет контракт на пять лет, и, если бы речь шла только о продлении на один год, я не думаю, что он согласился бы на это».
По сведениям источника, «Мерседес» сейчас пытается найти компромисс с другим гонщиком Джорджем Расселом, который не желает в течение пяти лет находиться в тени Хэмилтона.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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