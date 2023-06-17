Формула-1, Гран-при Канады: квалификация, онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 17 июня, состоится квалификация девятого этапа сезона-2023 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Канады. Этап принимает полустационарная трасса имени Жиля Вильнёва в Монреале. Начало квалификации запланировано на 23:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Комментарии
- 17 июня 2023
-
21:37
-
21:15
-
20:45
-
20:33
-
20:05
-
19:41
-
19:16
-
18:36
-
18:26
-
18:12
-
17:30
-
16:51
-
16:34
-
15:46
-
15:42
-
14:35
-
14:22
-
14:00
-
13:52
-
12:37
-
11:47
-
10:56
-
10:52
-
10:13
-
09:26
-
01:51
-
01:44
-
01:40
-
01:32
-
01:29
-
01:01
-
00:40
- 16 июня 2023
-
23:29
-
23:09
-
23:03
Партнерский контент