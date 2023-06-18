Формула-1, Гран-при Канады: онлайн-трансляция гонки начнётся в 20:55

Сегодня, 18 июня, на полустационарной трассе имени Жиля Вильнёва в Монреале состоится гонка девятого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Канады.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Канады — 2023. Онлайн-трансляция гонки