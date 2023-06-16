Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер попробовал себя в роли вратаря «Монреаль Канадиенс»

Глава команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер в преддверии Гран-при Канады посетил клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс». Штайнер попробовал себя в роли голкипера.

Гюнтер Штайнер в форме голкипера «Монреаля» Фото: Социальные сети «Монреаль Канадиенс»

Гюнтер прокомментировал свой визит, отметив, что в молодости играл в хоккей, будучи вратарём.

Гюнтер Штайнер во время визита к «Монреаль Канадиенс» Фото: Социальные сети «Монреаль Канадиенс»

«Мы приехали сюда, чтобы участвовать в гонках на выходных. Со мной рядом наш маскот, вы и сами знаете, что он тоже будет на гонке!

Для меня большая честь быть здесь. В молодости я играл в хоккей, я был голкипером.

«Монреаль» — одна из самых лучших, обаятельных команд в мире. Продолжайте болеть за них. А самой команде желаю идти только вперёд, желаю выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Гюнтера Штайнера официальный аккаунт «Монреаль Канадиенс» в социальных сетях.