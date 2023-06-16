Херберт: Хэмилтон сравняется с Ферстаппеном, если получит такую же машину

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт прокомментировал мнение, согласно которому Макса Ферстаппена из «Ред Булл» можно будет называть одним из величайших пилотов, только если он перейдёт в другую команду и будет побеждать вместе с ней.
«Ферстаппену необязательно переходить и побеждать с другой командой, чтобы считаться великим. Такие элитные гонщики, как Макс или Льюис Хэмилтон, смогут проявить себя на любой машине, которую предоставят в их распоряжение. У Льюиса будут те же результаты, что и у Макса, если они будут в одинаковом снаряжении. Несправедливо говорить, что Ферстаппена можно будет считать одним из величайших только в том случае, если он попробует свои силы с другой машиной», — приводит слова Херберта OLBG.
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