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Херберт: Хэмилтон сравняется с Ферстаппеном, если получит такую же машину

Херберт: Хэмилтон сравняется с Ферстаппеном, если получит такую же машину
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Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт прокомментировал мнение, согласно которому Макса Ферстаппена из «Ред Булл» можно будет называть одним из величайших пилотов, только если он перейдёт в другую команду и будет побеждать вместе с ней.

«Ферстаппену необязательно переходить и побеждать с другой командой, чтобы считаться великим. Такие элитные гонщики, как Макс или Льюис Хэмилтон, смогут проявить себя на любой машине, которую предоставят в их распоряжение. У Льюиса будут те же результаты, что и у Макса, если они будут в одинаковом снаряжении. Несправедливо говорить, что Ферстаппена можно будет считать одним из величайших только в том случае, если он попробует свои силы с другой машиной», — приводит слова Херберта OLBG.

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