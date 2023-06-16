Штайнер рассказал, намерен ли «Хаас» отказываться от сотрудничества с «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что американская команда не намерена отказываться от сотрудничествава с «Феррари» («Скудерия» поставляет «Хаасу» двигатели).

«Что касается «Феррари», думаю, в краткосрочной и среднесрочной перспективе нет смысла что-либо менять. Просто из-за того, что у вас такой год, ещё не означает, что нужно немедленно переключиться на кого-то другого», — приводит слова Штайнера Motorsport.

В настоящий момент «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе восемь очков. Лидером является австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 287 баллов. На втором месте немецкая команда «Мерседес» (152 очка). Топ-3 замыкает «Астон Мартин» (134 балла).

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