Сайнс: как победить Ферстаппена? Для начала «Ред Булл» должны уйти

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс в шутливой форме ответил на вопрос о том, как сейчас можно победить двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Как победить Макса? В первую очередь «Ред Булл» должны уйти. Тогда, возможно, получится. Один уикенд быстрейшими будем мы, потом после нас «Мерседес» и «Астон Мартин». Второе место — не наша цель. Мы хотим быть первыми. Вот поэтому я больше, чем когда-либо, провожу время в Маранелло на симуляторе, чтобы помочь команде двигаться в правильном направлении», — приводит слова Сайнса GPBlog.

В нынешнем сезоне Формулы-1 все этапы выиграли гонщики «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Карлос Сайнс в общем зачёте пилотов располагается на шестом месте с 58 очками в активе.