На автодроме в Канаде отключилось электричество за час до первой тренировки Ф-1

На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале (Канада) отключилось электричество за час до старта первой свободной практики в рамках Гран-при Канады, сообщает на своей странице в социальных сетях журналист Эрик ван Харен.

По его словам, у команд сейчас нет электричества в боксах, и подогреватели шин подключены к генераторам. Ожидается, что в ближайшее время питание вернётся.

Первая сессия свободной практики стартует в 20:30 мск, а вторая начнётся в 00:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте пилотов сейчас тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.