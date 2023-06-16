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На автодроме в Канаде отключилось электричество за час до первой тренировки Ф-1

На автодроме в Канаде отключилось электричество за час до первой тренировки Ф-1
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На автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале (Канада) отключилось электричество за час до старта первой свободной практики в рамках Гран-при Канады, сообщает на своей странице в социальных сетях журналист Эрик ван Харен.

По его словам, у команд сейчас нет электричества в боксах, и подогреватели шин подключены к генераторам. Ожидается, что в ближайшее время питание вернётся.

Первая сессия свободной практики стартует в 20:30 мск, а вторая начнётся в 00:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте пилотов сейчас тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.

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