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Тренировка ГП Канады больше получаса не возобновляется из-за проблем с камерами на трассе

Тренировка ГП Канады больше получаса не возобновляется из-за проблем с камерами на трассе
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В Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва проходит первая свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Более получаса назад сессия была прервана красными флагами из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. Француз остановился из-за проблем с приводом, но не смог самостоятельно выехать с трека.

Режим красных флагов сохраняется уже более получаса. По сообщениям ФИА, это из-за проблем с камерами наблюдения на трассе. В гоночной дирекции ждут, пока проблема будет устранена, и до того возобновление тренировки невозможно по соображениям безопасности.

Напомним, незадолго до начала первой тренировки на автодроме отключилось электричество.

Вторая свободная практика Гран-при Канады начнётся в 00:00 по мск.

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