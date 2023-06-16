Первая практика ГП Канады не будет возобновлена, в боевом режиме она длилась менее 5 минут

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение не возобновлять первую тренировку на Гран-при Канады, которая ранее была прервана красными флагами на более чем 30 минут из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. По сообщениям ФИА, заезд не возобновляли из-за проблем с камерами наблюдения на трассе. В гоночной дирекции ждали, пока проблема будет устранена, и до того возобновление тренировки было невозможно по соображениям безопасности.

Гран-при Канады. Первая свободная практика:

Место Пилот Команда Время 1. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1:18.728 2. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +0.447 3. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +1.079 4. Серхио Перес «Ред Булл» +1.426 5. Макс Ферстаппен «Ред Булл» +1.503 6. Оскар Пиастри «Макларен» +2.768 7. Кевин Магнуссен «Хаас» +5.317 8. Нико Хюлькенберг «Хаас» +5.608 9. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +6.233 10. Карлос Сайнс «Феррари» +7.263 11. Шарль Леклер «Феррари» +8.081 12. Ник де Врис «Альфа Таури» +13.546 Юки Цунода «Альфа Таури» — Ландо Норрис «Макларен» — Пьер Гасли «Альпин» — Александер Албон «Уильямс» — Логан Сарджент «Уильямс» — Эстебан Окон «Альпин» — Льюис Хэмилтон «Мерседес» — Джордж Расселл «Мерседес» —