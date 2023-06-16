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Первая практика ГП Канады не будет возобновлена, в боевом режиме она длилась менее 5 минут

Первая практика ГП Канады не будет возобновлена, в боевом режиме она длилась менее 5 минут
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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение не возобновлять первую тренировку на Гран-при Канады, которая ранее была прервана красными флагами на более чем 30 минут из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. По сообщениям ФИА, заезд не возобновляли из-за проблем с камерами наблюдения на трассе. В гоночной дирекции ждали, пока проблема будет устранена, и до того возобновление тренировки было невозможно по соображениям безопасности.

Гран-при Канады. Первая свободная практика:

МестоПилотКомандаВремя
1.Валттери Боттас«Альфа Ромео»1:18.728
2.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0.447
3.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+1.079
4.Серхио Перес«Ред Булл»+1.426
5.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+1.503
6.Оскар Пиастри«Макларен»+2.768
7.Кевин Магнуссен«Хаас»+5.317
8.Нико Хюлькенберг«Хаас»+5.608
9.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+6.233
10.Карлос Сайнс«Феррари»+7.263
11.Шарль Леклер«Феррари»+8.081
12.Ник де Врис«Альфа Таури»+13.546
Юки Цунода«Альфа Таури»
Ландо Норрис«Макларен»
Пьер Гасли«Альпин»
Александер Албон«Уильямс»
Логан Сарджент«Уильямс»
Эстебан Окон«Альпин»
Льюис Хэмилтон«Мерседес»
Джордж Расселл«Мерседес»
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