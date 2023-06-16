Первая практика ГП Канады не будет возобновлена, в боевом режиме она длилась менее 5 минут
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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение не возобновлять первую тренировку на Гран-при Канады, которая ранее была прервана красными флагами на более чем 30 минут из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. По сообщениям ФИА, заезд не возобновляли из-за проблем с камерами наблюдения на трассе. В гоночной дирекции ждали, пока проблема будет устранена, и до того возобновление тренировки было невозможно по соображениям безопасности.
Гран-при Канады. Первая свободная практика:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1:18.728
|2.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0.447
|3.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+1.079
|4.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+1.426
|5.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+1.503
|6.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+2.768
|7.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+5.317
|8.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+5.608
|9.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+6.233
|10.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+7.263
|11.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+8.081
|12.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+13.546
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|—
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|—
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|—
|Александер Албон
|«Уильямс»
|—
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|—
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|—
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|—
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|—
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