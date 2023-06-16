На автодроме устранили проблему с камерами в преддверии второй тренировки ГП Канады

Проблема с камерами на трассе, помешавшая полноценному проведению первой свободной практики Гран-при Канады, устранена перед началом второй тренировки.
Как сообщает журналист Крис Медланд, в Международной автомобильной федерации (ФИА) уверены, что по ходу второй тренировки таких проблем не возникнет, но в крайнем случае в организации позаботились о резервном варианте.
Первую тренировку на Гран-при Канады были вынуждены прервать красными флагами на более чем 30 минут из-за необходимости эвакуировать машину Пьера Гасли. По сообщениям ФИА, заезд не возобновляли из-за проблем с камерами наблюдения на трассе. В гоночной дирекции ждали, пока проблема будет устранена, и до того возобновление тренировки было невозможно по соображениям безопасности. В итоге тренировку завершили досрочно, а вторая практика будет на 30 минут дольше обычного.
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