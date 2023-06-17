Хэмилтон прокомментировал быстрейший результат на второй тренировке Гран-при Канады

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал быстрейший результат во второй пятничной тренировке Гран-при Канады.

«Вероятно, это самая кочковатая трасса за долгое время. День получился немного странным. Я рад, что мы сумели поработать на трассе, что у нас была сессия длиной в полтора часа. У нас уже долго не было тренировок продолжительностью в полтора часа, так что потом было ощущение, словно мы использовали время неоптимально.

Мне нравится выступать на этой трассе, она просто мега. Я люблю её прямо с того момента, как покидаю пит-лейн. Ощущения от машины были неплохими. Определённо, нам ещё есть над чем поработать.

Дождь я люблю, так что попробуем завтра повеселиться», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.