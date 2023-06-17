Марко признался, что впечатлён гоночным темпом Леклера, и рассказал о проблемах «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко отметил темп конкурентов из «Феррари» и «Мерседеса» по итогам пятничных тренировок Гран-при Канады.

«Думаю, отрыв несколько вводит в заблуждение. Трасса ближе к концу определённо становилась быстрее, а мы в этот момент уже были на длинных сериях кругов. Как бы то ни было, нам есть над чем поработать. Машина ведёт себя слишком нестабильно. На длинных сериях было лучше, однако на них весьма быстр был и Леклер — по крайней мере, так же быстр, как мы. Так что тут тоже есть над чем поработать.

Все мы ждём сотой победы «Ред Булл», и похоже, что это вызвало дополнительное давление. Ну и мы были несколько удивлены таким поведением машины.

Да, «Мерседес» определённо стал быстрее, однако я опасаюсь, что «Феррари» здесь ещё сильнее. Это можно увидеть. Они показывали свои результаты одновременно с нами. Ну и прежде всего впечатляет темп Леклера на длинных сериях», — приводит слова Марко Motorsport-Total.