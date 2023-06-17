Мазепин — о Формуле-1: я здоров и в форме, мог бы и вернуться

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин рассказал, сохраняется ли у него желание вновь выступить в чемпионате мира. Мазепин лишился места в Ф-1 перед сезоном-2022 из-за событий на Украине и последовавших затем санкций в его адрес со стороны Евросоюза и Великобритании.

«Желание вернуться в Ф-1? Тяжёлый вопрос. Я вам могу чётко сказать, что я хочу, но мы живём в реальной жизни. Я хочу выступать, нахожусь в хорошей форме, в хорошем весе, мог бы и вернуться. Если не получится, то у меня есть занятие, которое приносит удовольствие.

Мне 24 года. Я здоров и в форме. Пока что‑то не поменяется, я себе лимитов не ставлю. Считаю, нужно жить без лимитов, чтоб было к чему стремиться», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».