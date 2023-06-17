Расселл ответил, как относится к двум лучшим результатам «Мерседеса» на тренировках

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второй результат во второй пятничной тренировке Гран-при Канады.
«Это была довольно продуктивная сессия, но не думаю, что стоит делать далеко идущие выводы из протокола. Мы поработали с пустыми баками ближе к концу, когда трасса была быстрее, и она кочковатая.
Барселона и Монреаль — две совсем разных трассы. Барселона — гладкая, а здесь много неровностей. Думаю, представленные в Барселоне обновления помогли исправить некоторые ограничения: их было бы больше со старой спецификацией.
В квалификации мы всё ещё уступаем «Астон Мартин» и «Феррари». Сегодня быстро смотрелся Валттери, может, в порядке окажется «Альпин», но мы знаем, что наше время приходит по воскресеньям. Мы были сильны здесь в квалификации в прошлом году — посмотрим, что принесёт суббота», — приводит слова Расселла GPBlog.
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