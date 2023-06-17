Леклер подтвердил, что у «Феррари» был хороший темп в пятничных тренировках ГП Канады

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от первых тренировок на Гран-при Канады и отметил, что «Скудерия» действительно показала хороший гоночный темп, что отмечал и Хельмут Марко.

«С точки зрения ощущений для нас это была одна из самых хороших пятниц. Действительно, от машины очень хорошие ощущения, так что настрой у нас позитивный. В субботу будет совершенно другой день, и я, честно говоря, не думаю, что у нас получится многое перенести из пятницы, так как, вероятно, будет дождь. Будет интересно. Что касается темпа, то всё очень хорошо. Но это была пятница, нужно подождать и посмотреть, но темп действительно был хорош. Теперь нужно чисто провести квалификацию в очень сложных условиях и дождаться воскресенья.

Существенных изменений не вносилось, мы узнаём всё больше об уже установленном пакете обновлений и оптимизируем его. Всё, что мы сделали с машиной, пошло в правильном направлении», — приводит слова Леклера PlanetF1.