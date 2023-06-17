Руководство «Альпин» обсудило с Гасли его двойной штраф на Гран-при Испании

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил, что команда провела длительную беседу с французским гонщиком Пьером Гасли по поводу недопонимания, которое привело к двойному штрафу во время Гран-при Испании.
«Мы встретились в перерыве между двумя Гран-при с Пьером и его командой инженеров. Встреча продолжалась около полутора часов, мы обсуждали стратегию общения, как мы общаемся с ним, какая информация ему нужна, сроки получения информации, просто чтобы мы могли стать немного лучше.
Потому что мы потерпели неудачу. Если бы он действительно стартовал четвёртым и шёл четвертым вместо того, чтобы стартовать с десятой позиции, гонка складывалась бы совсем по-другому.
Мы должны убедиться, что после хорошего прохождения квалификации мы действительно сможем участвовать в гонках, и мы изменим некоторые вещи, особенно в поведении Пьера», — приводит слова Зафнауэра RaceFans.
Напомним, в первом сегменте квалификации Гран-при Испании Гасли сначала помешал находившемуся на быстром круге пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу, а затем вовремя не уступил трассу ещё и голландцу из «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Судьи подтвердили нарушение правил со стороны Гасли в обоих случаях. За каждый из проступков Пьер потерял по три позиции на стартовой решётке гонки Гран-при Испании.
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