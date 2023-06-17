Брандл: легко представляю, что Хэмилтон будет гоняться ещё два-три года

Бывший пилот Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о переговорах между семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом» о новом контракте.
«Легко представляю, что Льюис будет гоняться ещё два-три года. Он достаточно силён, подтянут и готов психологически. Сейчас он снова обрёл уверенность и получает удовольствие от выступления в Формуле-1. Я вижу это, глядя на него в машине или на пресс-конференциях. Слава богу, современные гонщики не страдают от переломов ног и ушибов головы, так что находятся в хорошей форме», — приводит слова Брандла Racingnews365.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон настаивает на подписании нового пятилетнего контракта с «Мерседесом» на общую сумму $ 320 млн. Действующее соглашение Льюиса с немецкой командой истекает в конце текущего сезона.
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