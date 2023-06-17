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Фернандо Алонсо ведёт переговоры с «Феррари» об участии в «24 часах Ле-Мана»

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо планирует снова принять участие в престижной гонке «24 часа Ле-Мана». Об этом сообщает спортивный журналист Мэттью Томпсон.

«Фернандо Алонсо ведёт переговоры с «Феррари» об участии в гонках «24 часа Ле-Мана» в категории гиперкаров в 2024 или 2025 году. Испанец снова хочет выиграть престижную гонку на выносливость», — написал Томпсон в своём «твиттере».

Напомним, Фернандо Алонсо дважды участвовал в «24 часах Ле-Мана» — в 2018 и 2019 годах. В обоих случаях испанский гонщик становился победителем гонки.

В текущем сезоне Формулы-1 41-летний Алонсо занимает третье место в общем зачёте пилотов, набрав 99 очков. «Астон Мартин» располагается на третьей строчке в таблице Кубка конструкторов.