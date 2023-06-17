Серхио Перес: жаль, что первая практика прошла так, во время второй условия стали хуже

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил сожаление из-за досрочного завершения первой свободной практики Гран-при Канады Формулы-1, который проходит в Монреале с 16 по 18 июня, а также высказался о соперниках.
«Жаль, что мы не смогли провести хорошо первую практику. Я думаю, нам это действительно было нужно. Во время второй практики условия стали намного хуже (пошёл дождь. — Прим. «Чемпионата»). Это обидно.
Но я думаю, что мы получили хорошую базу, и мы просто должны убедиться, что немного поработали с машиной. Всё это было в небольшой спешке. Сегодня нам многое предстоит понять.
«Мерседес», «Астон Мартин» и «Феррари» представляют наибольшую угрозу? Я думаю, что они выглядят хорошо. Нам также нужно улучшить наши результаты. Посмотрим завтра.
Что ж, я думаю, что это будет интересный уикенд, учитывая вероятность осадков. В плохую погоду становится по-настоящему темно, видимость очень плохая, в таких условиях управление болидом очень быстро становится невозможным. Так что, если пойдёт дождь, надеюсь, он будет не такой сильный», — приводит слова Переса Motorsport Week.
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