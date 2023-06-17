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ФИА оштрафовала две команды по итогам второй практики Гран-при Канады

Международная автомобильная федерация (ФИА) применила дисциплинарные наказания по отношению к двум командам по итогам второй свободной практики Гран-при Канады, который проходит в Монреале с 16 по 18 июня, сообщает GPFans.

По информации источника, «Астон Мартин» был оштрафован на € 1000 за превышение скорости на пит-лейне. Пилот команды Лэнс Стролл проехал по пит-лейну со скоростью 97,8 км/ч при действующем ограничении скорости в 80 км/ч.

Команда «Альфа Таури» также получила штраф: Юки Цунода превысил допустимую скорость на пит-лейне на 0,4 км/ч. За это нарушение «Альфа Таури» выплатит € 100.

Сегодня, 17 июня, состоятся третья свободная практика и квалификация Гран-при Канады. Гонка Гран-при Канады пройдёт в воскресенье, 18 июня. Начало — 21:00 мск.