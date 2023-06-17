Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Технический директор «Ред Булл» назвал главное преимущество их болида

Технический директор «Ред Булл» назвал главное преимущество их болида
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался по поводу преимуществ болида австрийской команды над конкурентами.

«Я бы сказал, что наша главная сила — эффективность. На разных трассах мы можем производить хорошую прижимную силу без сильного сопротивления.

С точки зрения стратегии мы, как и все, либо экономим резину во время гонки, либо как-то иначе выстраиваем тактику с точки зрения шин. Успех зависит во многом не от того, что делаешь ты, а от того, что делают другие. Разница в этом плане получается больше, чем мы ожидали.

У нас есть определённое преимущество в управлении темпом во время гонки. Вы можете видеть, что в квалификации, где оценивается чистая скорость, соперники оказываются гораздо ближе к нам», – приводит слова Ваше портал Motorsport.

Материалы по теме
У «Ред Булл» крадут инженеров одного за другим — доминирование в Ф-1 под угрозой?
У «Ред Булл» крадут инженеров одного за другим — доминирование в Ф-1 под угрозой?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023