Норрис объяснил, почему дождевые условия в Монреале стали одними из сложнейших в карьере

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал пятничные тренировки в дождевых условиях, назвав их одними из самых сложных в своей карьере.

«Я просто хотел попробовать, каково это – гоняться в Канаде во влажных условиях, потому что в дождь этот трек становится совершенно другим. Здесь супер-скользко, как вы можете заметить.

В конце дождь был очень сильным. Я бы сказал, что этот аквапланинг показался мне чуть ли не самым ужасным в моей карьере.

Можно подумать, что поворот №11 вообще не считается поворотом. Однако, когда ты привыкаешь к сухим условиям, ошибиться в нём становится очень просто, этот поворот может тебя поймать. Так что он очень сложный, особенно когда ты один из первых на трассе, кто должен пройти его», – приводит слова Норриса портал RacingNews365.

Напомним, на сегодня, 17 июня, запланированы два заезда в Формуле-1. Третья практика должна стартовать в 19:30 мск, а квалификация – в 23:00 мск.