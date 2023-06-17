Ферстаппен заявил, что не знает, кто может победить его в Канаде

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, кто может победить его на предстоящем Гран-при Канады.

«Что ж, сложно ответить на этот вопрос. В течение всего этого сезона разные команды претендовали на то, чтобы обогнать меня. Поэтому у меня нет идей на этот счёт», – приводит слова Ферстаппена портал GP Fans.

Напомним, Ферстаппен уверенно возглавляет личный зачёт сезона-2023 после семи этапов, имея в своём активе 170 очков. У ближайшего преследователя, напарника нидерландца по «Ред Булл» Серхио Переса, всего 117 очков.

В первых двух тренировках в Монреале Ферстаппен занял пятое и шестое место соответственно, заявив, что не видит в этом больших проблем.