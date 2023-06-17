Ферстаппен заявил, что не знает, кто может победить его в Канаде
Поделиться
Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, кто может победить его на предстоящем Гран-при Канады.
«Что ж, сложно ответить на этот вопрос. В течение всего этого сезона разные команды претендовали на то, чтобы обогнать меня. Поэтому у меня нет идей на этот счёт», – приводит слова Ферстаппена портал GP Fans.
Напомним, Ферстаппен уверенно возглавляет личный зачёт сезона-2023 после семи этапов, имея в своём активе 170 очков. У ближайшего преследователя, напарника нидерландца по «Ред Булл» Серхио Переса, всего 117 очков.
В первых двух тренировках в Монреале Ферстаппен занял пятое и шестое место соответственно, заявив, что не видит в этом больших проблем.
Комментарии
- 17 июня 2023
-
18:36
-
18:26
-
18:12
-
17:30
-
16:51
-
16:34
-
15:46
-
15:42
-
14:35
-
14:22
-
14:00
-
13:52
-
12:37
-
11:47
-
10:56
-
10:52
-
10:13
-
09:26
-
01:51
-
01:44
-
01:40
-
01:32
-
01:29
-
01:01
-
00:40
- 16 июня 2023
-
23:29
-
23:09
-
23:03
-
22:28
-
21:45
-
21:24
-
21:12
-
20:31
-
20:18
-
19:46
Партнерский контент