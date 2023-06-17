Макс Ферстаппен: конечно, всегда хорошо, когда есть много разных победителей

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о прогрессе за последние годы и конкуренции в «королевских автогонках».
«Конечно, всегда хорошо, когда есть много разных победителей. Несколько лет назад в Турции мы не ожидали, что сможем достичь отметки в 40 побед, но я надеюсь, что в будущем эта цифра превратится в 41», – приводит слова Ферстаппена портал GP Fans.
Напомним, Ферстаппен уверенно возглавляет личный зачёт сезона-2023 после семи этапов, набрав 170 очков. У ближайшего преследователя, напарника нидерландца по «Ред Булл», мексиканца Серхио Переса, всего 117 очков.
Одержав победу на Гран-при Испании, Макс довёл счётчик своих побед в Формуле-1 до сорока. Рекорд по этому показателю принадлежит пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону – у него 103 выигранных заезда.
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