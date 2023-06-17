Комментатора BBC сняли с эфиров Ф-1 после скандала с «неподобающим поведением» с женщинами

Автоспортивный комментатор BBC Джек Никколс потерял место у микрофона во время Гран-при Формулы-1 после скандала с женским полом и односторонним расторжением контракта с Формулой-E, сообщает GP Fans.

По предварительной информации СМИ, Никколс продолжит работать на BBC, но в другой роли. Он уже не работал на прошлом этапе Формулы-1, который проходил в Испании. Комментатор публично принёс свои извинения за случившееся.

Напомним, на Никколса поступили жалобы от трёх женщин, каждая из которых заявила, что он «трогал их в неподобающей манере».

Известно, что одна из женщин была девушкой комментатора. По итогам расследования подтвердились также два других обвинения, выдвинутые свидетелями инцидентов, а не самими жертвами.