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Комментатора BBC сняли с эфиров Ф-1 после скандала с «неподобающим поведением» с женщинами

Комментатора BBC сняли с эфиров Ф-1 после скандала с «неподобающим поведением» с женщинами
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Автоспортивный комментатор BBC Джек Никколс потерял место у микрофона во время Гран-при Формулы-1 после скандала с женским полом и односторонним расторжением контракта с Формулой-E, сообщает GP Fans.

По предварительной информации СМИ, Никколс продолжит работать на BBC, но в другой роли. Он уже не работал на прошлом этапе Формулы-1, который проходил в Испании. Комментатор публично принёс свои извинения за случившееся.

Напомним, на Никколса поступили жалобы от трёх женщин, каждая из которых заявила, что он «трогал их в неподобающей манере».

Известно, что одна из женщин была девушкой комментатора. По итогам расследования подтвердились также два других обвинения, выдвинутые свидетелями инцидентов, а не самими жертвами.

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