Кравиц заявил, что в «Феррари» покроются холодным потом, если не оформят подиум в Канаде

Известный телевизионный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался насчёт роли Гран-при Канады в перспективах «Феррари» в сезоне-2023.

«Мне кажется, для «Феррари» подиум на гонке в Монреале – вопрос жизни и смерти.

Если они не поднимутся на подиум, если они позволят Фернандо Алонсо вернуться к своей привычке приезжать в топ-3, если они дадут «Мерседесу» приехать на подиум, я думаю, люди в «Феррари» покроются холодным потом от понимания, куда катится этот сезон», – приводит слова Кравица портал GP Fans.

Напомним, сегодня, 17 июня, состоится квалификация Гран-при Канады на трассе в Монреале – она начнётся в 23:00 мск. Гонка запланирована на завтра, 18 июня, 21:00 мск. «Феррари» сейчас занимает четвёртое место в Кубке конструкторов.