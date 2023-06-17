Хельмут Марко назвал главного конкурента «Ред Булл» в Монреале
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил силы команд на Гран-при Канады, рассказав, кого считает особенно быстрым в Монреале.
«Мерседес» стал значительно быстрее, но, я боюсь, «Феррари» является даже более сильной командой здесь, вы можете это видеть», – приводит слова Марко портал GP Fans.
Ранее пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил о том, что его команда имеет хороший темп на треке в Монреале.
Напомним, «Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов, имея в своём активе 287 очков. У идущего вторым «Мерседеса» 152 балла, «Астон Мартин» набрал 134 очка, а «Феррари» – 100.
Напомним, сегодня, 17 июня, состоится квалификация Гран-при Канады на трассе в Монреале – она начнётся в 23:00 мск. Гонка запланирована на завтра, 18 июня, 21:00 мск.
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