Хельмут Марко назвал главного конкурента «Ред Булл» в Монреале

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оценил силы команд на Гран-при Канады, рассказав, кого считает особенно быстрым в Монреале.

«Мерседес» стал значительно быстрее, но, я боюсь, «Феррари» является даже более сильной командой здесь, вы можете это видеть», – приводит слова Марко портал GP Fans.

Ранее пилот «Феррари» Шарль Леклер сообщил о том, что его команда имеет хороший темп на треке в Монреале.

Напомним, «Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов, имея в своём активе 287 очков. У идущего вторым «Мерседеса» 152 балла, «Астон Мартин» набрал 134 очка, а «Феррари» – 100.

Напомним, сегодня, 17 июня, состоится квалификация Гран-при Канады на трассе в Монреале – она начнётся в 23:00 мск. Гонка запланирована на завтра, 18 июня, 21:00 мск.