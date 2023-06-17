Фото: тренировка Гран-при Канады прервана из-за аварии Сайнса

Третья практика Гран-при Канады в Монреале прервана красным флагом из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего.

Фото: Социальные сети Формулы-1

Пилот «Феррари» наехал на разметку перед входом в поворот, из-за чего потерял контроль над машиной, развернулся и врезался в стену. Гонщик вернулся на пит-лейн с помощью стюардов и чувствует себя нормально, он не получил травм. Сейчас на трассе периодически идёт дождь, покрытие остаётся влажным. Сессия должна возобновиться в 20:08 по московскому времени.

В данный момент лучшее время удерживает напарник Сайнса, Шарль Леклер. У испанца до его аварии было второе время в сессии.

Квалификация Гран-при Канады состоится сегодня, 17 июня, в 23:00 мск. Гонка запланирована на завтра, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени.