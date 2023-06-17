Ферстаппен – лучший на третьей тренировке Гран-при Канады, Хэмилтон – 10-й, Перес – 17-й

Завершилась третья практика Гран-при Канады Формулы-1. По её итогам лучшее время показал лидер личного зачёта, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Тренировка прошла при переменчивых погодных условиях, время от времени начинался дождь. При этом покрытие трассы постоянно оставалось влажным. В середине заезда гонщик «Феррари» Карлос Сайнс-младший разбил машину, из-за чего практика ненадолго была прервана красным флагом.
Гран-при Канады. Третья практика.
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1:23:106.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,291.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,377.
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,609.
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,659.
6. Пьер Гасли («Альпин») +1,719.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,838.
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,849.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,882.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,981.
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,034.
12. Оскар Пиастри («Макларен») +2,085.
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,092.
14. Александер Албон («Уильямс») +2,273.
15. Джордж Расселл («Мерседес») +2,329.
16. Ник де Врис («Альфа Таури») +2,619.
17. Серхио Перес («Ред Булл») +2,751.
18. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +3,644.
19. Эстебан Окон («Альпин») +3,734.
20. Логан Сарджент («Уильямс») +4,173.
Квалификация Гран-при Канады состоится сегодня, 17 июня, в 23:00 мск. Гонка запланирована на завтра, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени.
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