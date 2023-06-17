Карлос Сайнс может получить штраф в виде потери мест на стартовой решётке Гран-при Канады

Дирекция Формулы-1 начала рассматривать инцидент с участием пилота «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего, в котором он не совсем корректно смещался перед гонщиком «Уильямса» Александером Албоном, сообщает портал PlanetF1.
По информации источника, испанцу грозит штраф в виде потери мест на стартовой решётке гонки в Монреале.
Эпизод произошёл во второй половине третьей практики Гран-при Канады на трассе в Монреале. По версии Албона, это был не первый случай, когда Сайнс ему мешал во время тренировки. «Это должно быть изучено стюардами сейчас. Это опять он!» – сказал таиландец в радио-переговорах во время сессии.
Напомним, в конце практики Сайнс потерял управление машиной и врезался в стену, из-за чего тренировка была прервана красными флагами. Пока неизвестно, успеют ли в «Феррари» починить болид до квалификации, которая состоится в 23:00 мск.
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