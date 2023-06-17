Кристиан Хорнер назвал главного конкурента «Ред Булл» на Гран-при Канады

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался на тему предстоящего Гран-при Канады, рассказав, кого считает главным соперником на трассе в Монреале.

«Мне кажется, это «Феррари». Я думаю, их машина выглядит конкурентоспособной. «Астон Мартин» показывает себя то так, то эдак. У «Мерседеса», кажется, были проблемы с прогревом резины до нужного температурного режима. Так что всё это меняется от трассы к трассе», – приводит слова Хорнера портал Motorsport Week.

Напомним, сейчас «Ред Булл» уверенно возглавляет Кубок конструкторов, набрав 287 очков после семи этапов.

Квалификация Гран-при Канады состоится сегодня, 17 июня, в 23:00 мск. Гонка запланирована на завтра, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени.