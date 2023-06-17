Хорнер прокомментировал 17-е место Переса в третьей тренировке Гран-при Канады

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на то, что мексиканец Серхио Перес занял 17-е место в третьей практике Гран-при Канады.
«Я думаю, сейчас ему нужно просто ознакомиться с полученными данными и проанализировать их с инженером перед квалификацией. Во второй половине сессии он так и не получил нужного состояния резины. В начале практики он ехал хорошо, поэтому я не беспокоюсь итоговым протоколом третьей тренировки.
Мы знаем, что Чеко достойно едет в дождь. Что Макс (Ферстаппен, напарник Переса по «Ред Булл» – Прим. «Чемпионата») делает исключительно, немного как Фернандо (Алонсо, пилот «Астон Мартин» – Прим. «Чемпионата»), так это, как быстро он выводит резину в нужный температурный режим, делая это в агрессивном стиле. И внезапно машина попадает в ту дельту, когда она начинает работать», – приводит слова Хорнера портал Motorsport Week.
Квалификация Гран-при Канады состоится сегодня, 17 июня, и начнётся в 23:00 мск.
- 17 июня 2023
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