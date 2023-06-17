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Перес и Леклер не прошли в третий сегмент квалификации Гран-при Канады

Завершился второй сегмент квалификации Гран-при Канады. По её итогам из сессии выбыли Шарль Леклер («Феррари»), Серхио Перес («Ред Булл»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

Во время сессии начался дождь, поэтому лучшее время показали пилоты, раньше всех сменившие резину на «софт». По радио Леклер предлагал команде надеть мягкую резину, но стратеги сочли это решение потенциально неверным.

В первом сегменте вылетели Юки Цунода («Альфа Таури»), Пьер Гасли («Альпин»), Ник де Врис («Альфа Таури»), Логан Сарджент («Уильямс») и Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

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Формула-1. Гран-при Канады. Онлайн-трансляция квалификации