Фернандо Алонсо прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Канады на трассе в Монреале.
«Квалификация была очень непростой, нужно были выбирать нужные шины в нужное время. Я обожаю приезжать сюда каждый год — не только на трассу, но и в целом в Монреаль. Надеюсь, завтра у нас будет шанс оказать на лидеров давление и мы сможем атаковать изо всех сил», – сказал Алонсо на флеш-интервью после квалификационного заезда.
Поул на Гран-при Канады завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй – Нико Хюлькенберг из «Хааса». Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени. Алонсо сейчас занимает третье место в личном зачёте чемпионата, имея в своём активе 99 очков по итогам семи этапов.
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