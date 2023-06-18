Фернандо Алонсо прокомментировал третье место в квалификации Гран-при Канады

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Канады на трассе в Монреале.

«Квалификация была очень непростой, нужно были выбирать нужные шины в нужное время. Я обожаю приезжать сюда каждый год — не только на трассу, но и в целом в Монреаль. Надеюсь, завтра у нас будет шанс оказать на лидеров давление и мы сможем атаковать изо всех сил», – сказал Алонсо на флеш-интервью после квалификационного заезда.

Поул на Гран-при Канады завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй – Нико Хюлькенберг из «Хааса». Гонка в Монреале состоится сегодня, 18 июня, и начнётся в 21:00 по московскому времени. Алонсо сейчас занимает третье место в личном зачёте чемпионата, имея в своём активе 99 очков по итогам семи этапов.