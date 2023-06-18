Леклер высказался об отказе «Феррари» прислушаться к нему и сразу перейти на слики

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что не понял, почему команда не послушала его во втором сегменте квалификации Гран-при Канады и не поставила раньше шины для сухой трассы. После перехода на «софт» Леклер не сумел пробиться в топ-10, показав 11-й результат.

«Уже на круге выезда из боксов я попросил слики, для меня было очевидно, что нужны слики. Трасса была сухая. Думаю, Алекс сделал это и выехал на сликах раньше всех. Очевидно, это был верный выбор, в этом не было какого-то риска. Но по какой-то причине команда решила по-другому. Думаю, в таких ситуациях мы просто осложняем себе жизнь.

У меня было однозначное мнение. Мы решили сделать по-другому. Я расстроен. Вместе с тем другие пилоты сделали по стратегии так же, как мы, и прошли в третий сегмент.

Мы полагаемся на мелкие жетали вместо того, чтобы легко пройти через второй сегмент, когда трасса сухая и нужны слики. Не знаю, что случилось.

Думаю, не было более ясного способа выразить мою позицию. Я поговорю с командой и постараюсь понять, что мы можем сделать. Очевидно, это уже не первый случай, когда в подобных ситуациях мы оказываемся неправы. Не знаю, какие времена показывал Алекс на сликах. Может, он был медленнее на пять секунд… Но у меня была однозначная позиция, а Алекс был быстр. Я должен понять, в чём была наша цель, когда мы поступали так. Трасса была сухой", — приводит слова Леклера Motorsport Week.