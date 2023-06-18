Гасли — о блокировке со стороны Сайнса: это абсолютно неприемлемо и невероятно опасно!

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли сильно раскритиковал представителя «Феррари» Карлоса Сайнса за блокировку в конце первого сегмента квалификации Гран-при Канады.
«Думаю, это абсолютно неприемлемо: пилотировать так, как это сделал Карлос. Всё просто. Я ехал на скорости 300 км/ч, он стоял на скорости 30 км/ч в последней шикане, просто сконцентрировавшись на собственном круге. Но ты же не один на трассе.
Прежде всего, я даже не смог закончить предыдущий круг, который легко позволил бы мне попасть в топ-6. А во-вторых, это было невероятно опасно и неприемлемо. Я абсолютно подавлен.
Определённо, он заслуживает штрафа, но меня больше волнует тот ущерб, который был нанесён моему результату. Я стал 17-м при том, что темп позволял был в топ-10, топ-8 или даже топ-6 в таких условиях. Что бы ни решили судьи, это может навредить ему, но не вернёт нам квалификации, которая могла получиться.
В Испании я был в другой роли, но тогда парни стали первым и вторым, так что я не помешал их гонке. А я же теперь 17-й, моя квалификация испорчена, да и на гонку это сильно повлияет. Это просто неприемлемо", — приводит слова Гасли Motorsport Week.
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