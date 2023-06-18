Перес объяснил шинную тактику в квалификации, из-за которой он стал только 12-м

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, почему во втором сегменте квалификации Гран-при Канады он вновь перешёл со сликов на промежуточные шины в момент, когда другие пилоты начали улучшать результаты на «софте». Перес после смены шин показал только 12-е время.

«Как только мы выехали на сликах, то наша позиция на трассе не была идеальной. Мы „опаздывали“ относительно конкурентов на полкруга. Когда шины прогрелись, то мы не смогли пробиться дальше. Определённо, мы могли оказаться намного выше, в топ-3. Но в таких условиях попадание в третий сегмент — отчасти лотерея.

Мы увидели, что у других людей не получается проехать сильный второй круг, когда шины находятся в своей идеальной форме, так что ситуация была непростой для нас. На этом втором круге всё становилось лучше, но и дождь усиливался, так что мы заехали обратно для перехода на промежуточные шины. А после этого дождь пошёл ещё сильнее", — приводит слова Переса Sky Sports.