Сайнс получил штраф от судей за блокировку Гасли в квалификации Гран-при Канады

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс получил штраф от судей по итогам расследования инцидента с участием французского пилота «Альпин» Пьера Гасли в конце первого сегмента квалификации Гран-при Канады.
Гасли завершал очередной быстрый круг и готовился уйти на финальный, когда Сайнс решил вернуться на оптимальную траекторию и в свою очередь начать последний быстрый круг. Из-за помехи со стороны «Феррари» Гасли пришлось срезать финальный поворот.
Сайнс сослался на то, что его в последний момент опередил Юки Цунода, из-за чего он сам начал разгон позднее, чем планировал. Стюарды признали, что манёвр японца мог удивить Карлоса, однако отметили, что пилот «Феррари» в любом случае несёт основную вину за блокировку гонщика «Альпин».
В качестве наказания Сайнс потеряет три позиции на стартовой решётке Гран-при Канады и таким образом опустится с восьмой позиции на 11-ю. Испанец пропустит вперёд Оскара Пиастри, Алекса Албона и Шарля Леклера.
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