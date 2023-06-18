Хэмилтон выразил надежду, что в гонке поборется за подиум с Алонсо

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Канады Формулы-1.

«Это был хороший результат для нас. Условия были очень сложными, ведь мы пытались прогреть шины. Было нелегко сохранять машину на трассе и давать результат тогда, это имело значение. Вероятно, четвёртое место — это наилучшее, чего мы могли добиться в целом. Я очень доволен. Надеюсь, завтра в гонке мы продвинемся выше.

Надеюсь. мы сможем побороться с Фернандо, а если так, то у нас все шансы на подиум. Было бы хорошо посражаться с ним. Наш гоночный темп часто выше, чем на одном круге, и я надеюсь, что завтра вновь окажется так", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».