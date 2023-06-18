Вассёр объяснил, почему «Феррари» не прислушалась к просьбе Леклера в квалификации

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр объяснил шинную тактику команды во втором сегменте квалификации Гран-при Канады, когда «Скудерия» перевела Шарля Леклера на «софт» позднее, чем просил сам монегаск.

«Если мы посмотрим на тренировки, то наш темп стал лучше. Но в квалификации наступил хаос, во втором сегменте всё зависело от выбора шин, и у нас был лишь один круг, чтобы поставить нужное время. Не сработало, но завтра мы определённо должны выступить лучше.

Мы обсудили ситуацию с Шарлем. В тот момент нам нужно было, чтобы он поставил какое-то время для «защиты» на случай красного флага — и так сделали все. При этом не хочу обвинять Шарля за ошибку потом, такое бывает.

У нас с Шарлем хорошие отношения, и я отлично понимаю его разочарование. Вероятно, оно усилилось после вчерашних результатов. Мы были очень хороши в квалификационном режиме, как часто бывало со старта сезона, но также и в плане гоночного темпа. Он многого ожидал после пятницы. Всё пошло не так, но у нас был хороший разговор. А вообще всегда лучше проводить такие разговоры, когда он спокойнее", — приводит слова Вассёра итальянская редакция Motorsport.