Оскар Пиастри прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Канады

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал девятое место в квалификации Гран-при Канады после своей аварии в третьем сегменте. Благодаря штрафу Карлоса Сайнса австралиец будет стартовать восьмым.
«Девятое место и не такой конец квалификации, как я хотел. Не знаю, насколько больше мы могли бы показать в плане скорости, но ты никогда не хочешь заканчивать квалификацию таким образом и создавать своей команде дополнительную работу. Определённо, я благодарен всем за ту работу, которую они проведут по подготовке машины к воскресенью.
В остальном, думаю, у нас в целом была сильная квалификация, мы принимали верные решения в нужный момент. Просто досадно, что всё закончилось вот так. Я чувствую себя уверенно перед гонкой. Надеюсь, мы сможем остаться в очках", — приводит слова Пиастри пресс-служба «Макларена».
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