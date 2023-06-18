Кристиан Хорнер отреагировал на слабое выступление Серхио Переса в квалификации

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление своих гонщиков в квалификации Гран-при Канады.

«Макс был великолепен сегодня, в любых погодных условиях он был неизменно быстр, был на высоте. Он показал невероятную работу сегодня. К сожалению для Переса, он просто не успел проехать первый круг на сликах, а затем он вернулся на промежуточную трассу, когда она была слишком мокрой для сликов. Это его расстроило.

Однако, в отличие от Монако, эта трасса позволяет делать много обгонов. В прогнозе сообщается, что дождя не будет. Серхио — отличный гонщик на великолепной машине, так что я буду разочарован, если завтра по итогу он не окажется на более высокой позиции. Гонка обещает быть захватывающей», — приводит слова Хорнера пресс-служба команды.